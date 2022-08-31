Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 2 Eylül Cuma günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Edin Visca, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan katılmadı. İtalya'dan dönen ve sakatlığı süren Bruno Peres de antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha ortasındaki toplantısına katıldıktan sonra kondisyon salonuna döndü.

Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşmelerinin ardından takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz