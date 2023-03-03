Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Trabzonspor, Süper Lig'in 24 haftasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. 40 bin 782 seyirci kapasiteli Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor Ümraniyespor maçının yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ümraniyespor maçı yarın (4 Mart 2023 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Ümraniyespor maçı beIN SPORTS ve TOD TV'de canlı olarak ekrana gelecek.

Depremzedelere destek amaçlı iki hafta boyunca lig maçları ücretsiz yayınlanacak.

Süper Lig'de oynanan 22 karşılaşmada 11 üstünlük alan Trabzonspor, 5 eşitlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bu sezon oynadığı 22 lig karşılaşmasında 3 üstünlük, 6 eşitlik ve 13 mağlubiyet alan Ümraniyespor ise topladığı 15 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

