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Trabzonspor Ümraniyespor maçı ÜCRETSİZ mi, saat kaçta canlı yayınlanacak?

03.03.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Süper Lig'in 24 haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. 40 bin 782 seyirci kapasiteli Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak. TOD TV Trabzonspor Ümraniyespor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Ümraniyespor maçı ÜCRETSİZ mi, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 24 haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçı Hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak edildi. TOD TV Trabzonspor Ümraniyespor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ümraniyespor maçı bugün (4 Mart 2023 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Ümraniyespor maçı beIN SPORTS ve TOD TV'de canlı olarak ekrana gelecek.

Depremzedelere destek amaçlı iki hafta boyunca lig maçları ücretsiz yayınlanacak.

Süper Lig'de oynanan 22 karşılaşmada 11 üstünlük alan Trabzonspor, 5 eşitlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bu sezon oynadığı 22 lig karşılaşmasında 3 üstünlük, 6 eşitlik ve 13 mağlubiyet alan Ümraniyespor ise topladığı 15 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Abdülkadir, Doğucan, Siopis, Trezeguet, Maxi Gomez, Umut Bozok.

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Glumac, Mustafa Eser, Epureanu, Valentin, Mrsic, Oğuz Gürbulak, Onur Atasayar, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

SÜPER LİG MAÇLARI TOD TV'DEN NASIL İZLENİR?

Süper Lig maçlarını 2 hafta boyunca (3-13 Mart tarihleri arasındaki karşılaşmalar) şifresiz izlemek için TOD TV'nin web sitesine giriş yapabilir ya da uygulamasını indirebilirsiniz.

TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenebilmektedir.

ÜCRETSİZ SÜPER LİG MAÇLARI NASIL İZLENİR?

TOD TV'de ücretsiz Süper Lig maçları web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV’lerden izlenebilecektir.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar gören afetzedelere yardım için yapılan Omuz Omuza Kampanyası'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek."

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