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Trabzonspor, Umut Bozok transferini duyurdu

01.09.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Umut Bozok transferini duyurdu

Trabzonspor, Umut Bozok transferini duyurdu

Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da gol kralı olan ve bonservisi Fransa'nın Lorient Kulübünde bulunan Umut Bozok'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer görüşmesi için dün kente gelen Umut Bozok'u kadrosuna kattığını duyuran bordo-mavili kulüp, açıklamasında, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor, gol krallığının yanı sıra iyi de bir müzisyen olan Umut Bozok için hazırlanan videoyu, "Piyanonun ve gollerin kralı. Sizce Umut Bozok büyük Trabzonspor taraftarı için hangi parçayı çalmalı" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda taraftara seslenen Umut Bozok, "Sevgili Trabzonspor taraftarları biliyorum, kendim çalmamı dört gözle bekliyorsunuz. Ben de size piyano çalmak için sabırsızlanıyorum. Sizce hangi parçayı çalmalıyım?" ifadelerini kullandı.

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transfer Trabzonspor Umut Bozok futbol

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