SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor, Umut Nayır transferini KAP’a bildirdi

Trabzonspor, forvet oyuncusu Mehmet Umut Nayır ile sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Umut Nayır transferini KAP’a bildirdi
Emre Şen
Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bordo mavili kulüp, Konyaspor'un oyuncusu Umut Nayır ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2025-2026 futbol sezonunun ikinci yarısı için 21 milyon TL, 2026-2027 futbol sezonu için ise 47 milyon 250 bin TL garanti ücret ödenecek.

Bordo-mavili kulüpten KAP’a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi: “Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 yıl + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 21.000.000.-TL, 2026-2027 futbol sezonu için 47.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.”

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Umut Nayır için “Hoş geldin” mesajı yayımladı. Tecrübeli forvetin, yarın oynanacak Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
-
Trabzonspor Trabzonspor

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...
(Özet) FCSB - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları(Özet) FCSB - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Umut Nayir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Yakında duyurulacak! Tüm binalarda zorunlu hale getiriliyor

Yakında duyurulacak! Tüm binalarda zorunlu hale getiriliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.