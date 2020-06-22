Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Alanya kafilesinde Jose Sosa da yer aldı.
Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
ATAKAN GÜNDÜZ
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
KEREM BAYKUŞ
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
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