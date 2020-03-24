Trabzonspor'un Alexander Sörloth planı ortaya çıktı

Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi.
Bordo-mavili yöneti, 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra Avrupa'nın devlerine 30 milyon euroya satmayı planlıyor.
Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon euroya alabiliyor.
Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla lige 19 gole imza attı. Krallıkta ilk sırada yer alıyor.
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