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Trabzonspor'un Alexander Sörloth planı ortaya çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.03.2020 13:50 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Crystal Palace'tan 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için 30 milyon euro satış değeri biçti.

Trabzonspor'un Alexander Sörloth planı ortaya çıktı

Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi.

Bordo-mavili yöneti, 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra Avrupa'nın devlerine 30 milyon euroya satmayı planlıyor.

Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon euroya alabiliyor.

Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla lige 19 gole imza attı. Krallıkta ilk sırada yer alıyor.

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