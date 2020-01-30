Trabzonspor'un anlaştığı Manoel Messias, Trabzon'da

Bordo mavili kulüp, Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi. Brezilyalı oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşılarken, taraftarlar da oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Sonrasında Messias, özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.

29 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro formasıyla 2019'da 39 maçta forma giyerken, takımına 1 gollük katkı sağladı.

MANOEL MESSIAS KİMDİR?

26 Şubat 1990 tarihinde Brezilya'nın Bacabal kentinde dünyaya gelen Manoel'in tam adı Manoel Messias Silva Carvalho'dur. Futbola Club Athletico Paranaense'nin altyapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2014-2015 sezonunda Cruzeiro'ya transfer olan Manoel, geçen sezon kiralandığı Corinthians'ta 39 maça çıktı ve 1 gol attı. Sözleşmesi 31 Aralık 2020'de bitecek olan tecrübeli oyuncu 1.81 boyunda...

