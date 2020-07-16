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Trabzonspor’un CAS’taki duruşması sona erdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.07.2020 18:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), duruşması sona erdi. CAS’ın, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan ve karara itiraz eden Trabzonspor ile ilgili kararını olumlu veya olumsuz ay sonu vereceği bildirildi.

Trabzonspor’un CAS’taki duruşması sona erdi

Korona virüs nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleşen duruşmaya Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer, Trabzonspor Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, Mali İşler Direktörü Çoşkun Karaoğlu bordo-mavili kulübün görevlendirdiği İsviçre’deki Hukuk Bürosu Avukatları katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun konuşma yaptığı duruşmada Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin ve Mali İşler Direktörü Çoşkun Karaoğlu da kulübün mali durumu hakkında gelinen süreci anlatarak Trabzonspor’un haklılık gerekçelerini ortaya koydular.

Trabzonspor’un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Avrupa’dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Trabzonspor yönetimi alınan bu karara itiraz ederek, CAS’a başvuruda bulunmuştu. Korona virüs nedeniyle video konferans yoluyla yapılan duruşma iki bölüm halinde yapıldı. İlk bölümde cezaya gerekçe gösterilen konularla ilgili karşı taraf sunum yaparken ikinci bölümde ise Trabzonspor Kulübü, mali konularla ilgili bir sunum yaptı ve haklılık gerekçelerini ortaya koydular.
Akşam saatlerinde duruşma sona ererken, CAS’ın kararını ise ay sonuna kadar vereceği belirtildi.

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