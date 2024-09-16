Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci vefat etti

Trabzonspor'un efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci vefat etti.

Başkanlık yaptığı 5 yıllık dönemde Trabzonspor'a 4 lig şampiyonluğu kazandıran ve Kırşehirli olan Şamil Ekinci 81 yaşında hayatını kaybetti.

Bordo mavililerin açıklamasında, "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.