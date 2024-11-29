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Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu'nun attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.11.2024 12:39
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Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun attığı gol Puskas ödülüne aday gösterildi.

Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu'nun attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi!
Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Southampton
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Trabzonspor'da forma giymiş olan golcü oyuncu Paul Onuachu dev bir ödüle aday gösterildi.

YILIN GOLÜNE ADAY

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Paul Onuachu'nun geçen sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.

Onuachu'nun attığı gol, geçtiğimiz sezon Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

İŞTE O GOL...

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor gol
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