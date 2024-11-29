Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu'nun attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi!

Trabzonspor'da forma giymiş olan golcü oyuncu Paul Onuachu dev bir ödüle aday gösterildi.

YILIN GOLÜNE ADAY

Paul Onuachu'nun geçen sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.

Onuachu'nun attığı gol, geçtiğimiz sezon Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

İŞTE O GOL...