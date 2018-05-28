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Trabzonspor'un eski oyuncusu Theo Bongonda'yı Fenerbahçe'ye önerdiler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor'dan ayrılıp Belçika ekibi Zulte Waregem'e transfer olan Theo Bongonda, Fenerbahçe'ye önerildi.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Theo Bongonda'yı Fenerbahçe'ye önerdiler

Nabil Dirar'ı Fenerbahçe'ye getiren menajer Fouad Ben Kouider, yönetime eski Trabzonsporlu Theo Bongonda'yı önerdi.

Belçikalı menajerin, Zulte Waregem'de mükemmel bir ikinci yarı geçirerek 11 maçta 5 gol atan 22 yaşındaki oyuncuyu istenmesi halinde Fenerbahçe'ye getirebileceğini ilettiği öğrenildi. (Fotomaç)

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Theo Bongonda Trabzonspor Fenerbahçe

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