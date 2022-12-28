Trabzonspor'un eski yıldızı Jacek Cyzio'nun son hali şaşırttı! Ne taraftar ne o unuttu: 29 yıllık vefa!

Jacek Cyzio, Trabzonspor'da sergilediği performansla bir döneme damga vurmuştu.

1991-1993 yıllarında Trabzonspor'da oynayan ve daha önce de eşi Beata ile birlikte Trabzon'a ziyarette bulunan Jacek Cyzio'nun sosyal medya hesabını görenler şaştı kaldı.

JACEK CYZİO'NUN TRABZONSPOR'A DUYDUĞU BAĞLILIK TARAFTARI DUYGULANDIRDI

Kilo aldığı gözlemlenen 54 yaşındaki eski futbolcunun Trabzonspor'a duyduğu bağlılık, taraftarı duygulandırdı.

Jacek Cyzio hem Instagram hem de Facebook hesabında Trabzonspor'da oynadığı yılları paylaşmaya devam ediyor.

TRABZONSPOR'UN GÖNLÜNDEKİ YERİ BAŞKA!

1993-1995 yıllarında Karşıyaka'da oynadıktan sonra Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, Wawel Kraków, Olimpia Warszawa ve Okęcie Warszawa gibi takımlarda top koşturan eski futbolcu, daha önce de Trabzonspor’un gönlünde özel bir yeri olduğunu ifade etmişti.

Trabzonspor'da oynadığı dönemde futbolcuların sık sık bir araya geldiğinden bahseden Jacek Cyzio; futbolcuların kendilerini taraftardan soyutlamaması gerektiğini vurgulamıştı.





