Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth, Barcelona'yı liderlikten etti! 90+6. dakikada...

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Barcelona sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Olimpic Lluis Companys Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1'lik skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30'da Rodrigo de Paul ile 90+6'te Alexander Sörloth kaydetti. Barcelona'nın tek golünü 30'da Pedri kaydetti.
Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sörloth, Barcelona'ya karşı 90+6'da gol atarak Katalanlar'ı liderlik koltuğundan etmiş oldu.
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