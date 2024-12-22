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Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth, Barcelona'yı liderlikten etti! 90+6. dakikada...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.12.2024 07:59
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Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması da giymiş olan ve kariyerini Atletico Madrid'de sürdüren Alexander Sörloth, Barcelona'ya karşı oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında kaydettiği golle takımına liderliği getirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth, Barcelona'yı liderlikten etti! 90+6. dakikada...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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İspanya La Liga'nın 19. haftasında Barcelona sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Olimpic Lluis Companys Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30'da Rodrigo de Paul ile 90+6'te Alexander Sörloth kaydetti. Barcelona'nın tek golünü 30'da Pedri kaydetti.

BARÇA'YI TAHTINDAN ETTİ

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Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sörloth, Barcelona'ya karşı 90+6'da gol atarak Katalanlar'ı liderlik koltuğundan etmiş oldu.

Anahtar Kelimeler:
barcelona sörloth
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