Trabzonspor'un eski yıldızların İbrahim Yattara'dan muhteşem kolbastı performansı!

Türk futbolunun efsane isimleri sporsever gençler ile buluştu. Tuzla Belediyesi'nin organize ettiği programda, eski futbolculardan Beşiktaşlı Oktay Derelioğlu, Galatasaraylı Evren Turhan ve Trabzonsporlu Ibrahim Yattara futbol kariyerleri, hatıraları ve spor dünyasına dair deneyimlerini paylaştı.

Programda futbolcular, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti. Ayrıca futbolcular, gençlerin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Türk futboluyla ilgili sorularını cevapladı.

YATTARA’DAN SÜRPRİZ KOLBASTI PERFORMANSI

Programın en renkli anlarından biri de İbrahim Yattara’nın bir genç sporseverin isteğini kırmayarak kolbastı oynaması oldu.

Yattara, bir sonraki etkinlikte gençlerle futbol oynamak istediğini belirterek, “Beni yabancı zannetmeyin, ben Türk’üm zaten. Bir dahaki programda sizinle top oynamak istiyorum” dedi.

Yattara’nın bu sözleri ve kolbastı performansı salonda büyük alkış aldı.





