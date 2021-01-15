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Trabzonspor'un gol umudu Ekuban ilk peşinde

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.01.2021 12:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un gol umudu Ekuban, görev aldığı son iki Süper Lig maçında birer gol atarken, Antalyaspor karşısında da gol bulması halinde bordo-mavili formayla ilk kez üç maçlık seri yakalayacak. Yıldız oyuncu, aynı zamanda rakip ağları sarsması durumunda Trabzonspor formasıyla bir sezonda en çok gol attığı dönemi de yaşamış olacak.

Trabzonspor'un gol umudu Ekuban ilk peşinde

Trabzonspor'a, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak gelen ve ortaya koyduğu performans ile takımda kalan Calep Ekuban, bordo-mavili formasıyla bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de görev aldığı son iki müsabakada birer gol atan başarılı oyuncu, bu hafta deplasmandaki Antalyaspor karşılaşmasında da gol bulması halinde ilk kez üç maçlık seri yakalayacak. Yıldız futbolcu, ayrıca söz konusu seriyi yakalaması halinde ise Trabzonspor formasıyla sezon tamamlanmadan bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşayacak.

Ekuban, bordo-mavili takıma geldiği 2018-2019 sezonunda top koşturduğu 29 lig maçında 5 gol atarken, 2019-2020 sezonunda da 22 mücadelede 5 gol kaydetti. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise sahada olduğu 11 karşılaşmada 5 golle takımına katkı sağladı.

Takımın en çok gol atan oyuncusu olan Ekuban, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında gol yada goller bulması halinde sezon tamamlanmadan bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşayacak.

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Calep Ekuban, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere Trabzonspor formasıyla 81 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda Ganalı oyuncu, Süper Lig'de 15, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası'nda da 4'er gol atarak toplamda 23 gole imza attı. Ligde 5 golü bulunan Ekuban'ı, Nwakaeme 4, Afobe 3, Serkan Asan, Baker, Abdulkadir Ömür, Vitor Hugo, Djaniny ve takımdan ayrılan Gaston Campi 1'er golle takip etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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