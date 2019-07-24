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Trabzonspor'un rakibi Hoffenheim

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki 2. hazırlık maçında 25 Temmuz Perşembe günü Almanya'nın Hoffenheim takımıyla oynayacak.

Trabzonspor'un rakibi Hoffenheim

Linz Kenti'nde 20 Temmuz'da kampa giren ve ilk hazırlık maçında genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Hofenheim ile Bad Wimsbach kasabasında TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımı ile oynamayı planladığı maçın iptal edilmesinin ardından Karadeniz ekibi, toplam kamp boyunca 4 hazırlık karşılaşması oynayacak. Bordo-mavililer, 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da Verona takımı ile karşılaşacak.

DÖNÜŞ ERKENE ALINDI
Trabzonspor, Avusturya kampını 1 gün önce tamamlayacak. 30 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılmayı planlayan Karadeniz ekibi, 29 Temmuz'da oynayacağı Verona karşılaşmasının ardından Trabzon'a dönecek. Trabzonsporlu oyuncular, 2 gün izinin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

FORVET SORUNU
Trabzonspor yeni sezon öncesi forvet mevkisinde sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavili takımda Rodallega'nın takımdan ayrılması, Afrika Uluslar Kupası'na katıldığı için izin verilen Ekuban'ın da henüz kampa katılmaması forvet mevkisinde antrenmanlarda da eksiklik yaşatıyor.

Altınordu'dan alınan genç oyuncu Salih Kavrazlı'ın da lisans işlemlerinin sonuçlanmaması nedeniyle kampta sadece Koray Kılınç ve Muhammet Akpınar santrfor olarak dikkatleri çekiyor. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarıyla sohbette forvet transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu belirtiyor.

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Trabzonspor Hoffenheim

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