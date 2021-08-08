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Trabzonspor'un rakibi Molde'den bol gollü galibiyet

08.08.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Molde, Norveç Eliteserien'in 14'üncü haftasında Haugesund'u 5-4 mağlup etti.

Trabzonspor'un rakibi Molde'den bol gollü galibiyet

Norveç Eliteserien'in 14'üncü haftasında Molde, Haugesund'u konuk etti. İlk yarısı 3-3 biten mücadeleyi 5-4 kazanmayı başaran Molde, puanını 33'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 11, 15 ve 48'inci dakikalarda Ohi Omoijuanfo, 29'uncu dakikada Eirik Hestad ve 59'uncu dakikada Magnus Eikrem kaydetti.

Haugesund'un golleri ise 13'üncü dakikada Sandberg, 18'inci dakikada Wadji, 28'inci dakikada Stolas ve 82'nci dakikada Ndour'dan geldi.

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