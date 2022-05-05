Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Tanıdıklar var...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off'tan katılacak.

Bordo-mavililerin ülke puanımızın düşük olması nedeniyle kurada seri başı olması beklenmiyor. Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Karadeniz devi bu turda elenirse ise yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fırtına'nın rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILIRSA TOPLAM 42 MİLYON EURO

Bordo-mavililer, play-off turunda ilk maçını 16-17 Ağustos, rövanşını ise 23-24 Ağustos'ta oynayacak. Fırtına, play-off'a katılım payı olarak kasasına 5 milyon Euro koyacak. Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon Euro'yu cebine indirecek. Bu paraların kazanılması yönetimin elini maddi anlamda iyice rahatlatacak, gerekli takviyeler kolaylıkla yapılabilecek.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER! TANIDIKLAR DA VAR...

Karabağ (Azerbaycan) l Malmö (İsveç) l Ludogorets (Bulgaristan) l Sheriff (Moldova) l Bodo Glimt (Norveç) l Ferencvaros (Macaristan) l S. Bratislava (Slovakya) l Helsinki (Finlandiya) l TNS (Galler) l Zalgiris (Litvanya) l L. Red (Cebelitarık) l Zürih (İsviçre) l Olympiakos (Yunanistan) l Maccabi Hayfa (İsrail) l Apollon (Rum Kesimi)



