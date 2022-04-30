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Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Abdullah Avcı bir ilki yaşadı

30.04.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluk sevincini yaşadı.

Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Abdullah Avcı bir ilki yaşadı

Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan Avcı, Trabzonspor'da mutlu sona ulaştı.

Teknik adam olarak, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, 2006-2007 sezonunda o günkü adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkardı.

Abdullah Avcı, geçen sezon ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçından sonra göreve geldiği Trabzonspor'da 1 Süper Kupa başarısı yaşarken lig şampiyonluğunu da kazandı.

Avcı, teknik adamlık kariyerine 1999-2000 yılında futbolcu olarak da formasını giydiği İstanbulspor'da Ziya Doğan'ın yardımcısı olarak başladı ve bu kulüp bünyesinde görevini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, bu hedefini gerçekleştirmesiyle birlikte ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile bu başarıyı elde etti.

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son verdi.

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Abdullah Avcı Trabzonspor
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