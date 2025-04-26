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Trabzonspor'un UEFA Gençlik Finali'ndeki rakibi belli oldu

Mustafa Fidan Mustafa Fidan Mynet Haber Editörü
26.04.2025 00:24
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UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor tarih yazmaya devam ediyor. Sırasıyla Juventus, Atalanta ve İnter'i mağlup eden; ardından Salzburg'u kupanın dışına iten Trabzonspor'un finaldeki rakibi belli oldu.

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Finali'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor'un rakibi belli oldu. 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan final müsabakası Trabzonspor ile Barcelona takımları arasında oynanacak.

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Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Hollanda ekibi Az Alkmaar'ı 1-0 yendi ve finale yükselme başarısı gösterdi. Trabzonspor ile Barcelona İsviçre'nin Nyon kentinde 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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TRABZONSPOR, SALZBURG'U ELEMİŞTİ

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor ile Salzburg İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avusturya ekibi ilk yarıda bir penaltı atışından yararlanamazken, bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

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Trabzonspor'un gollerini Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'ın atarken, rakip takımın tek sayısı ise John Mellberg'den geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor barcelona uefa avrupa
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