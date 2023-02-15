SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Basel'den anlamlı hareket! Rövanş maçında...

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Basel'den anlamlı hareket! Rövanş maçında...

15.02.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel’in Sportif Direktörü Heiko Vogel, "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantıda oyuncularıma söyleyeceğim" dedi.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Basel'den anlamlı hareket! Rövanş maçında...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel'de sportif direktör Heiko Vogel karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Dört saatlik bir yolculuğun ardından otele geldiklerini belirten Vogel, "Yarınki maçın burada tamamen bu olaylardan ötürü önemsiz olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

Trabzonspor’un bir gol ya da başka bir olayda bir sevinç yapılmaması yönündeki kararına ilişkin ise Vogel, "Buradan Trabzonspor’un aldığı bu karara saygı duyuyoruz. Kesinlikle biz de buna katılacağız. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantılarda oyuncularıma söyleyeceğim. Biz de Trabzonspor’un bu kararına katılacağız" şeklinde konuştu.

"EKSTRA BİR MOTİVASYONUMUZ YOK"

3566004_810x458

Vogel, "Trabzonspor oyuncularının, ’Oynamak zorunda olduğumuz bir müsabaka olduğumuz için oynayacağız’ şeklindeki ifadelerini, siz kendi takımınıza nasıl yansıttınız?" şeklindeki soruya da, "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Bu yüzden ekstra bir motivasyonumuz yok" yanıtını verdi.

KASIM ADAMS: "FUTBOL OYNAYIP EVİMİZE GİDECEĞİZ"

17693127-v2-20220724171317163

Basel’in savunma oyuncusu Kasım Adams da, "Kesinlikle burada Trabzonspor’un hocasının da ifade ettiği gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maça geldiğimizin farkındayız. Biz de yarın bu anlamda burada sadece futbol oynayıp tekrar evimize döneceğiz" dedi.

Adams, İsviçreli oyuncuların da üzgün görülmesine ilişkin ise, "Öncelikle takım arkadaşlarım da ben de aynı düşünceye sahibiz. Buraya geldik zor bir zamanda maç oynayacağız. Tek amacımız bu maçı oynayıp tekrar evimize dönmek olacak. Herhangi farklı bir motivasyon durumumuz yok" ifadelerini kullandı.

SIMON WALTER: "RÖVANŞ MAÇINDA BİZ DE KAMPANYA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

imago1007694178s

Basel Kulübü Medya İletişim Görevlisi Simon Walter ise kulüp adına açıklamada bulunarak, "Geçen hafta yaşadığınız deprem olayından dolayı üzüntümüzü ve başsağlığı dileğimizi ifade ediyoruz. Kalbimizin sizinle olduğunu bilmenizi istiyoruz. Burada yarın oynanacak olan maçı futbol anlamında önemi pek olmamakla beraber rakibimizin burada göstermiş olduğu depremzedelere yardım kampanyasını biz de canı gönülden destekliyoruz ve bu anlamda rakibimiz Trabzonspor’u da tebrik ediyoruz böyle bir düşünceyle maça çıkacakları için. Yani burada toplanacak gelirin depremzedelere bağışlanacak olmasını biz de destekliyoruz" dedi.

Rövanş maçında kendilerinin de depremzedeler için bir kampanya yapmayı düşündüklerinin altını çizen Walter, "Biz de rövanş maçında bir bağış kampanyası yapmayı düşünüyoruz. Bu konu hakkında bilgilendirme yapacağız. İsviçre’deki bir STK ile ortak bir çalışmayla biz de desteklerimizi Türk halkına göstereceğiz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...
Messi'den Türkiye çağrısı! Kendi hesabından paylaştıMessi'den Türkiye çağrısı! Kendi hesabından paylaştı
Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiVolkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor son dakika basel uefa konferans ligi UEFA s lig maçın da,

En Çok Okunan Haberler

Deprem bölgesinde skandal girişim! İçeri girip bebeğin ismini verdi: "Hastanede mi?"

Deprem bölgesinde skandal girişim! İçeri girip bebeğin ismini verdi: "Hastanede mi?"

Milyonlar akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evin yakınından geçen fay...

Milyonlar akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evin yakınından geçen fay...

Şimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladı

Şimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladı

Volkan Demirel alkışlandı! ''Gözlerinden öpüyorum''

Volkan Demirel alkışlandı! ''Gözlerinden öpüyorum''

Atsu hakkında iki iddia! Bina yan yatınca...

Atsu hakkında iki iddia! Bina yan yatınca...

Beşiktaş istedi, Galatasaray aldı!

Beşiktaş istedi, Galatasaray aldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.