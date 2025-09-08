SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'un yeni file bekçisi Andre Onana Fenerbahçe derbisine yetişiyor!

Trabzonspor'un İngiliz ekibi Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana'nın geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor'un yeni file bekçisi Andre Onana Fenerbahçe derbisine yetişiyor!
Berker İşleyen
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın yerine Manchester United'dan Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

DERBİDE OYNAYABİLECEK

Trabzonspor un yeni file bekçisi Andre Onana Fenerbahçe derbisine yetişiyor! 1

Bordo-mavililer, Kamerunlu kaleci ve Manchester United ile kiralık transfer konusunda anlaşma sağladı. Onana, perşembe günü ailesiyle Trabzon'a gelerek takıma katılacak ve Fenerbahçe maçında görev alabilecek.

Anlaşmaya göre Trabzonspor, kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Onana'nın Manchester United ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildiF.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi
Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Derbi fenerbahçe Jean Onana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan, CHP'yi uyardı: "Eyvallah demeyiz"

Erdoğan, CHP'yi uyardı: "Eyvallah demeyiz"

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Ahmed Kutucu'ya sürpriz talip! Her an gidebilir...

Ahmed Kutucu'ya sürpriz talip! Her an gidebilir...

Cengiz Ünder için Sergen Yalçın'dan flaş sözler!

Cengiz Ünder için Sergen Yalçın'dan flaş sözler!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.