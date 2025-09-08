Trabzonspor'un yeni file bekçisi Andre Onana Fenerbahçe derbisine yetişiyor!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın yerine Manchester United'dan Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

DERBİDE OYNAYABİLECEK

Bordo-mavililer, Kamerunlu kaleci ve Manchester United ile kiralık transfer konusunda anlaşma sağladı. Onana, perşembe günü ailesiyle Trabzon'a gelerek takıma katılacak ve Fenerbahçe maçında görev alabilecek.

Anlaşmaya göre Trabzonspor, kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Onana'nın Manchester United ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.