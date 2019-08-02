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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. İngiltere Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın Norveçli forveti Alexander Sörloth, Trabzonspor'la görüşmek için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth

Hugo Rodallega'nın yeni sezon öncesi takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alexander Sörloth ile anlaşmaya yakın. Norveçli oyuncu, transfer konusundaki detayları konuşmak için İstanbul'a geldi. Detaylar üzerinde anlaşma sağlanması halinde golcü futbolcunun resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Genç futbolcunun bu akşam Trabzon'a gideceği öğrenildi.

Diğer taraftan, Alexander Sörloth'un adı geçen sezon ara transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı. Norveçli oyuncu, sarı-kırmızılıların kendisini istediğini ifade etmişti.

Pivot santrafor olarak görev yapan 1.95 boyundaki Alexander Sörloth, kafa golleri ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliği ile biliniyor. Geçen sezonun ilk yarısını Crystal Palace'ta geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 16 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. Ara transfer döneminde Belçika'nın Gent kulübüne kiralanan Sörloth, 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Norveç Milli Takımı ile 19 maça çıkan golcü oyuncu, 2 kez fileleri sarstı.

STURRIDGE SÜRE İSTEDİ
Bu arada, kadro planlamasında Alexander Sörloth'u ikinci forvet pozisyonunda düşünen bordo-mavili ekibin ilk hedefi ise Daniel Sturridge. İngiliz oyuncu ile anlaşan Trabzonspor, sözleşme için oyuncunun kendilerinden süre istemesi dolayısıyla transferde beklemeye geçti. Daniel Sturridge'in şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde ailesiyle tatilde olduğu ve kararını gelecek hafta başına kadar vereceği öğrenildi.

ADEBAYOR'DA PROBLEM SÖZLEŞME SÜRESİ
Daniel Sturridge'den olumsuz bir haber gelmesi durumunda ise Trabzonspor, bu bölge için Emmanuel Adebayor'a yönelecek. Togolu oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif eden Karadeniz ekibi, oyuncunun 2 yıllık sözleşme istemesi üzerine transferi beklemeye aldı. Trabzonspor'un Sturridge'den olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda bu transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Sörloth Trabzonspor crystal palace

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