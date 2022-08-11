SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi kente geldi! İşte ilk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi kente geldi! İşte ilk sözleri

11.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda da kupayı müzesine götürerek şampiyonluğun perçinlemek isterken, tranferlerine de hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Bordo-Mavili ekibin İspanyol ekibi Levante’den transfer ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Enis Bardhi Trabzon’a geldi. İşte Bardhi'nin ilk sözleri...

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi kente geldi! İşte ilk sözleri

Trabzonspor’un İspanyol ekibi Levante’den kadrosuna kattığı Enis Bardhi bugün öğle saatlerinde hava yolu ile Trabzon’a geldi. Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusunu havalimanında bir grup bordo-mavili taraftar karşılarken, 27 yaşındaki oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR GURUR"

t2

Trabzonspor’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Bardhi, "Artık çok az bir işlem kaldı, bu işlemleri bitirdikten sonra da tek iş hocam ve takım arkadaşlarım ile tanışmak olacak. Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur aslında. Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilmek, bu şansa erişebilmek uzun süre beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı bu" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Trabzonspor'un yeni 10 numarasıİşte Trabzonspor'un yeni 10 numarası
Fenerbahçe getiriyordu, G.Saray devreye girdi!Fenerbahçe getiriyordu, G.Saray devreye girdi!
"F.Bahçe'de o isme hayır!" Sert eleştiri..."F.Bahçe'de o isme hayır!" Sert eleştiri...
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor son dakika enis bardhi son dakika transfer haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Ne yaptın Sosa! Şok itiraflar... "F.Bahçe'ye para için gittim"

Ne yaptın Sosa! Şok itiraflar... "F.Bahçe'ye para için gittim"

G.Saray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"

G.Saray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"

Jesus biletini kesmişti! Kimse beklemiyordu

Jesus biletini kesmişti! Kimse beklemiyordu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.