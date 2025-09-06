SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor’un yeni transferi Ernest Muçi ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Ernest Muçi, bordo-mavili formayla ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor’un yeni transferi Ernest Muçi ilk antrenmanına çıktı
Emre Şen

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda yer alan oyuncularla birlikte tedavileri devam eden Pina, Benjemani ve Nwakaeme yer almadı. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, teknik ısınma gerçekleştirdi. 5’e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

ERNEST MUÇİ İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Trabzonspor, Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen taktik ağırlıklı antrenmanda yer alan Muçi, performansıyla olumlu sinyaller verdi. Yeni transferin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması halinde, bordo-mavili ekibin Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya kadar hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Caner Pekşen, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın menajeri olduCaner Pekşen, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın menajeri oldu
12 Dev Adam'dan 16 yıl sonra bir ilk!12 Dev Adam'dan 16 yıl sonra bir ilk!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor mucize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.