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Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'a geliyor

07.12.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırtına, transferde bombayı patlattı. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli yeni transferi Jean Evrard Kouassi'nin bugün saat 16.30'da İstanbul'da olacak.

Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'a geliyor

Trabzonspor, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho'nun yerini yine Fildişi Sahilli bir oyuncuyla dolduruyor. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, dünkü seçim sonrası yaptığı açıklamada Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurmuştu.

İŞTE İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni transferi Jean Evrard Kouassi, saat 16.30'da İstanbul'da olacak.

UÇAKTAN PAYLAŞIM

Kouassi bu sabah uçaktan paylaşım yaptı ve 'Yola çıktım' ifadesini kullandı. Kouassi'nin gün içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.

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JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?

Çin Ligi ekiplerinden Wuhan FC takımında forvet mevkinde forma giyen Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor. Profesyonel futbol kariyerine Moossou FC takımında başlayan 2013 yılında bedelsiz olarak Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e transfer oldu.

Hajduk Split'te 2 yıl oynadıktan sonra Kouassi'nin yeni durağı Çin oldu. Yıldız futbolcu Çin'de sırasıyla SH SIPG, SH Port Reserves ve Wuhan Zall'da forma giydi. 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı.

Jean Evrard Kouassi'nin güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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