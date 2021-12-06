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Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi Türkiye'ye geliyor

06.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor yeni transferi Jean Evrard Kouassi'ye kavuşuyor. Bordo-mavililerin prensip anlaşmasına vardığı 27 yaşındaki futbolcu yola çıktı. Kouassi sosyal medya hesabından, uçakta bulunduğu fotoğrafını paylaştı. İşte o fotoğraf...

Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi Türkiye'ye geliyor

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bordo-mavililer, Çin Ligi ekibi Wuhan'da forma giyen Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR!

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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı ve şehre davet ettiği Jean Evrard Kouassi yola çıktı. 27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, uçakta bulunduğu fotoğrafını paylaştı. Kouassi'nin yakın zamanda Trabzon'da olması bekleniyor.

JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?

Çin Ligi ekiplerinden Wuhan FC takımında forvet ve kanat mevkinde forma giyen Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 174 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor. 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı.

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