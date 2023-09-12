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Trabzonspor'un yeni transferi Ognjen Bakic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ognjen Bakic hangi mevkide oynuyor?

12.09.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un yeni transferi Ognjen Bakic, siyah beyazlı kulüpten yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Beşiktaş Karadağlı futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. Peki, Trabzonspor'un yeni transferi Ognjen Bakic kimdir, kaç. yaşında? Ognjen Bakic hangi mevkide oynuyor?

Ognjen Bakic hakkında Trabzonspor'dan son dakika açıklamasında bulunuldu. Birçok kişi bu gelişmenin ardından ünlü futbolcu hakkında internette araştırma yapıyor. Ognjen Bakic hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Trabzonspor'un yeni transferi Ognjen Bakic'in hayatı ve biyografisi...

OGNJEN BAKİC KİMDİR?

Ognjen Bakic, 6 Ocak 2003 yılında Karadağ'ın Kotor kasabasında dünyaya geldi.

Futbol yaşantısına Karadağ ekibi OFK Grbalj'da başlayan merkez orta saha oyuncusu, 2019 yılında Slovenya temsilcisi Olimpija'nın altyapısına transfer oldu.

Ocak 2022'de Osijek tarafından transfer edilen Ognjen Bakic, Temmuz 2022'de Hırvat ekibi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Karadağ Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş gruplarında görev alan 20 yaşındaki futbolcu, Osijek ile şu ana dek 14 resmi maça çıkmıştı.

TRABZONSPOR,OGNJEN BAKİC'İ KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor 20 yaşındaki genç futbolcu ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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