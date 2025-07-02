Trabzonspor'un yeni transferi Onuachu şehre indi!

Trabzonspor, yeni transferi Onuachu'yu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, yeniden anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcüyü Trabzon'a getirdi.

"BİZE HER YER TRABZON"

Onuachu, "Merhaba Trabzonspor taraftarı... Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı'nda görürüm. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor'a Eylül 2023'te kiralık gelen Onuachu, 1 sezonda 25 maça çıkmış ve 17 gol, 4 asistlik performans sergileyerek beğeni toplamıştı. 2.01 cm'lik dev forvet, geride kalan sezonda ise Southampton formasıyla 28 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.