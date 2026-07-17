SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Ve Salah transferinde mutlu son! Bu kez Fransızlar duyurdu: İşte sözleşme süresi

Beşiktaş, transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için Mohamed Salah'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların resmi teklif yaptığı öne sürülürken, tarafların maaş konusunda önemli ölçüde yakınlaştığı ve görüşmelerde kritik aşamaya gelindiği iddia edildi.

Ve Salah transferinde mutlu son! Bu kez Fransızlar duyurdu: İşte sözleşme süresi
Cevdet Berker İşleyen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş, ses getirecek bir hamle için çalışmalarını hızlandırdı. Leandro Trossard takviyesiyle dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, şimdi de rotasını dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah'a çevirdi.

Mısırlı futbolcunun transferi için yürütülen görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği öne sürülürken, siyah-beyazlı yönetimin resmi teklifini oyuncu tarafına ilettiği belirtildi.

MAAŞ TALEBİNDE İNDİRİM

Ve Salah transferinde mutlu son! Bu kez Fransızlar duyurdu: İşte sözleşme süresi 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Mohamed Salah'a ilk resmi teklifini sundu. İlk temaslarda yıllık 15 milyon avro talep ettiği ifade edilen yıldız oyuncunun, yapılan görüşmelerin ardından maaş beklentisini aşağı çektiği iddia edildi.

Tarafların ekonomik şartlar konusunda birbirine yaklaşmasıyla birlikte müzakerelerin olumlu ilerlediği kaydedildi. Ayrıca Salah'ın avukatının görüşmeler kapsamında İstanbul'a gelmesi, transfer sürecinin ciddi şekilde devam ettiğine işaret etti.

FRANSIZLAR DUYURDU

Ve Salah transferinde mutlu son! Bu kez Fransızlar duyurdu: İşte sözleşme süresi 2

Transfer gündemine damga vuran bir diğer gelişme ise Fransa'dan geldi. Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş ile Mohamed Salah arasında anlaşma sağlandı.

Söz konusu iddianın gerçeğe dönüşmesi halinde siyah-beyazlı ekip, Türk futbol tarihinin en dikkat çeken transferlerinden birini gerçekleştirmiş olacak.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ve Salah transferinde mutlu son! Bu kez Fransızlar duyurdu: İşte sözleşme süresi 3

Haberde yer alan bilgilere göre taraflar 1+1 yıllık sözleşme üzerinde uzlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında Mohamed Salah'ın yıllık 10 milyon avro garanti ücret kazanacağı, performansa bağlı bonuslarla birlikte bu rakamın 12 milyon avroya kadar çıkabileceği öğrenildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Ümraniyespor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 17 Temmuz 2026CANLI | Ümraniyespor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 17 Temmuz 2026
Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi!Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Liverpool son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarım yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarım yapıyor

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

Miras, icra, noterlikte yeni dönem: Teklif yasalaştı

Miras, icra, noterlikte yeni dönem: Teklif yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.