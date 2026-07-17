Ve Salah transferinde mutlu son! Bu kez Fransızlar duyurdu: İşte sözleşme süresi

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş, ses getirecek bir hamle için çalışmalarını hızlandırdı. Leandro Trossard takviyesiyle dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, şimdi de rotasını dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah'a çevirdi.

Mısırlı futbolcunun transferi için yürütülen görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği öne sürülürken, siyah-beyazlı yönetimin resmi teklifini oyuncu tarafına ilettiği belirtildi.

MAAŞ TALEBİNDE İNDİRİM

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Mohamed Salah'a ilk resmi teklifini sundu. İlk temaslarda yıllık 15 milyon avro talep ettiği ifade edilen yıldız oyuncunun, yapılan görüşmelerin ardından maaş beklentisini aşağı çektiği iddia edildi.

Tarafların ekonomik şartlar konusunda birbirine yaklaşmasıyla birlikte müzakerelerin olumlu ilerlediği kaydedildi. Ayrıca Salah'ın avukatının görüşmeler kapsamında İstanbul'a gelmesi, transfer sürecinin ciddi şekilde devam ettiğine işaret etti.

FRANSIZLAR DUYURDU

Transfer gündemine damga vuran bir diğer gelişme ise Fransa'dan geldi. Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş ile Mohamed Salah arasında anlaşma sağlandı.

Söz konusu iddianın gerçeğe dönüşmesi halinde siyah-beyazlı ekip, Türk futbol tarihinin en dikkat çeken transferlerinden birini gerçekleştirmiş olacak.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Haberde yer alan bilgilere göre taraflar 1+1 yıllık sözleşme üzerinde uzlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında Mohamed Salah'ın yıllık 10 milyon avro garanti ücret kazanacağı, performansa bağlı bonuslarla birlikte bu rakamın 12 milyon avroya kadar çıkabileceği öğrenildi.