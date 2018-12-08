Trabzonspor'un yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor'un 1-2 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ahmet Ağaoğlu başkanlığında yeniden seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda yapılan toplantıda, kısa bir açıklama yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu toplantı, Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırıyor. Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantımızda yer alarak kulübümüzün tarihine geçmiş oldu. Görev dağılımımızı yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

Toplantıdan sonra yapılan görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

Başkan: Ahmet Ağaoğlu

Asbaşkan: Mehmet Yiğit Alp

TFF, Kulüpler Birliği ve Finanstan sorumlu Başkan Yardımcısı: Ertuğrul Doğan

UEFA VE FİFA-Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Önder Bülbüloğlu

Kurumlarla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Muminhan Bilgin

Genel Sayman Başkan Yardımcısı: Emin Kahraman

Genel Sekterer: Ömer Sağıroğlu

1461 Trabzon, Altyapı Koordinatörü ve Futbol Şube Sorumlusu: Haluk Şahin

1461 Trabzon, Altyapı Sorumlusu: Stadyum Koordinatörü: Özer Bayraktar

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü: Serdar Ekrem Şirin

TS Clup ve Yatırımlar Koordinatörü: Yalçın Orhan

Dış İlişkiler Koordinatörü: Ahmet Fikret Gökhan

Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü: Yusuf Hayırlıoğlu

Personel ve Projeler Koordinatörü: Sertaç Güven

Sağlık Kurulu Başkanı: Yaşar Kibar Güven

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Zafer Göktaş

Genel Sekreter Yardımcısı: Kemal Ertürk

TS Clup ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya

Taraftar Sorumlusu: Tuncay Uzunal

İdari işler, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu: Lokman Sadıklar

Hukuk İşleri Sorumlusu: Eda Lermi Zorer

