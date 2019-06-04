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Trabzonspor, Ünal Karaman'ı bırakmıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor, Ünal Karaman'ı bırakmıyor

Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Karadeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 6 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Öte yandan imza törenin ardından kulüpte bayramlaşma da yapılacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ünal karaman Trabzonspor

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