Trabzonspor, Ünal Karaman'ı bırakmıyor

Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.
Karadeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 6 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Öte yandan imza törenin ardından kulüpte bayramlaşma da yapılacağı bildirildi.
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