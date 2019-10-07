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Trabzonspor, Ünal Karaman'ın motivasyon konuşmasını yayınladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.10.2019 20:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, Twitter hesabından teknik direktör Ünal Karaman'ın soyunma odasındaki motivasyon konuşmasını paylaştı.

Trabzonspor’un Süper Lig’in 7’nci haftasında 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından, bordo-mavili kulüpten paylaşılan videoda, teknik direktör Ünal Karaman’ın maç öncesi öğrencilerine yaptığı konuşmaya yer verildi.

Bordo-mavili kulüp tarafından paylaşılan ve kafilenin kara yoluyla Rize’ye seyahatinden görüntülerin de yer aldığı videoda, teknik direktör Ünal Karaman’ın, “Arkadaşlar bu maça ihtiyacımız var. Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum bu durgunluğunuzu. Görevinizi biliyorsunuz. Kazmamamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz” diyerek futbolcularını motive ettiği görülüyor.

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Trabzonspor ünal karaman

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