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Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu

19.07.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Molde-Servette eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batumi - BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde - Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sivasspor, Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

ŞAMPİYONLAR YOLU

Dinamo Tiflis (Gürcistan) / Maccabi Hayfa (İsrail) - HB Torshavn (Faroe Adaları) / Podgorica (Karadağ)

Linfield (Kuzey İrlanda) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus) / Fola Esch (Lüksemburg)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Teuta (Arnavutluk) / Inter Club d’Escaldes (Andorra)

Riga FC (Letonya) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Folgore (San Marino) / Hibernians (Malta)

Piriştina (Kosova) / Connah’s Quay Nomads (Galler) - Valur (İzlanda) / Bodo Glimt (Norveç)

ANA YOL

KuPS Kuopio (Finlandiya) / Vorskla Poltava (Ukrayna) - Astana (Kazakistan) / Aris Thessaloniki (Yunanistan)

Ujpest (Macaristan) / Vaduz (Lihtenştayn) - Basel (İsviçre) / Partizani (Arnavutluk)

FC Luzern (İsviçre) - Drita (Kosova) / Feyenoord (Hollanda)

Trabzonspor - Molde (Norveç) / Servette (İsviçre)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Slovacko (Çekya) - Copenhagen (Danimarka) / Torpedo-Belaz Zhodino (Belarus)

Panevezys (Litvanya) / Vojvodina (Sırbistan) - LASK (Avusturya)

Sochi (Rusya) / Keşla (Azerbaycan) - Partizan (Sırbistan) / Dunajska Streda (Slovakya)

Elfsborg (İsveç) / Milsami Orhei (Moldova) - Velez (Bosna Hersek) / AEK (Yunanistan)

RFS (Letonya) / Puskas Akademia (Macaristan) - Gent (Belçika) / Valerenga (Norveç)

Dudelange (Lüksemburg) / Bohemians (İrlanda) - PAOK (Yunanistan)

Cukaricki (Sırbistan) / Sumgait (Azerbaycan) - Hammarby (İsveç) / Maribor (Slovenya)

Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Vllaznia (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan) / Ashdod (İsrail)

Ararat Yerevan (Ermenistan) / Slask Wroc?aw (Polonya) - Arda Kardzhali (Bulgaristan) / Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Kolos Kovalivka (Ukrayna) - FCSB (Romanya) / Shakhter Karagandy (Kazakistan)

Hibernian (İskoçya) / Santa Coloma (Andorra) - Gzira United (Malta) / Rijeka (Hırvatistan)

Kauno Zalgiris (Litvanya) / The New Saints (Galler) - Viktoria Plzen (Çekya) / Dynamo Brest (Belarus)

Hajduk Split (Hırvatistan) / Tobol Kostanay (Kazakistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Zilina (Slovakya)

Spartak Trnava (Slovakya) / Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Romanya) - Sutjeska (Karadağ) / Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Hafnarfjördur (İzlanda) / Rosenborg (Norveç) - Domzale (Slovenya) / Honka Espoo (Finlandiya)

Universitatea Craiova (Romanya) / Laçı (Arnavutluk) - Anderlecht (Belçika)

Vitesse (Hollanda) - Dundalk (İrlanda) / Levadia Tallinn (Estonya)

Dinamo Batum (Gürcistan) / BATE Borisov (Belarus) - Petrocub-Hincesti (Moldova) / Sivasspor

Shkupi (Kuzey Makedonya) / Santa Clara (Portekiz) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Birkirkara (Malta)

Paços de Ferreira (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda) / AGF Aarhus (Danimarka)

Austria Wien (Avusturya) / Breidablik (İzlanda) - Aberdeen (İskoçya) / BK Hacken (İsveç)

Suduva (Litvanya) / Rakow Czestochowa (Polonya) - Rubin (Rusya)

CSKA Sofya (Bulgaristan) / Liepaja (Letonya) - Pogon Szczecin (Polonya) / Osijek (Hırvatistan)

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Trabzonspor
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