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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor MAÇ ÖZETİ | TS MALATYA ÖZET

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.09.2020 18:59 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Trabzonspor Yeni Malatyaspor maç özeti izlemek için detaylar haberimizde...

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor MAÇ ÖZETİ | TS MALATYA ÖZET

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maç özeti... Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Trabzonspor Yeni Malatyaspor maç özeti izlemek için detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR | MAÇ ÖZETİ

1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı...

3' Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

5' Yeni Malatyaspor'da Adem'in Tetteh'e doğru yolladığı ara pası kaleci Uğurcan kontrol etti.

10' Trabzonspor'da Baker ceza yayı üzerinde topu kontrol etmek üzereyken ayağını fazla kaldırınca rakibine faul yaptı.

13' Yeni Malatyaspor'da Tetteh'in sol kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında kontrol eden Adem Büyük'ün dönerek yaptığı vuruş kaleci Uğurcan'da kaldı.

16' Cueva'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Adem Büyük kafayı vurdu, şutu farklı şekilde auta gitti.

17' Trabzonspor'da Baker'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde dışarı çıktı.

20' Trabzonspor'da Serkan'ın sağ kanattan yaptığı orta ters taraftan taca çıkt.

24' TRABZONSPOR GOLÜ BULDU! Baker'ın kullandığı köşe vuruşu arka direğe sekti, seken topu Afobe tamamladı ve ağları havalandırdı.

27' Yeni Malatyaspor'da Acquah'ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

31' Trabzonspor'da Afobe savunma arkasına sızdı, ama kalesini zamanında terk eden Herrera tehlikeyi önledi.

33' TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Baker'ın şık pasıyla kale önünde bomboş bir şekilde topla buluşan Afobe'nin vuruşu bir kez daha ağları sarstı.

35' Yeni Malatyaspor'da Chebake ceza sahasında Edgar ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

39' YENİ MALATYASPOR FARKI BİRE İNDİRDİ! Cueva'nın ceza sahasının solunda son çizgiden içeri çevirdiği topa Adem Büyük vurdu, şutu ağlarla buluştu.

40' Pozisyon VAR'da inceleniyor.

42' GOL İPTAL! VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Özgür Yankaya, gol öncesinde ofsaytın olduğunu belirledi.

45' İlk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

45+3 FARK ÜÇE ÇIKTI! Ceza sahası üstünde topla buluşan Nwakaeme sol ayağınla attığı harika şutla takımını 3-0 öne geçirdi.

İLK YARI SONUCU: Trabzonspor 3-0 Yeni Malatyaspor

46' Bordo-mavililer ikinci yarıya aynı 11'le çıktı.

48' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Nwakaeme'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu savunmada Hadebe kale çizgisinden çıkardı.

51' Hafez'in kullandığı serbest vuruşa uzak köşede Tetteh kafayı vurdu, şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

58' Trabzonspor'da sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yerine Safa Kınalı oyuna girdi.

62' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

64' Trabzonspor köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, akabinde Baker'ın sol kanattan yaptığı ortası doğrudan auta gitti.

66' Yeni Malatyaspor'da Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

77' PENALTI! Adem Büyük, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

77' YENİ MALATYASPOR FARKI İKİYE İNDİRDİ! Topun başına geçen Adem Büyük, penaltı atışını gole çevirdi.

79' Yeni Malatyaspor'da Fernando Zuqui, Flavio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

84' YENİ MALATYASPOR TEHLİKELİ GELDİ! Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Topalli dokunamadı, top auta çıktı.

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 3-1 Yeni Malatyaspor

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

Yeni Malatyaspor: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER TAKIMA ALIŞTI

Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.

TRABZONSPOR VE YENİ MALATYASPOR LİGE KÖTÜ BAŞLADI

Bugünkü maçta her iki takım da ligdeki ilk galibiyetlerini almak istiyor. Bordo-Mavililer, ilk hafta Beşiktaş’a 3-1 yenilirken, deplasmanda Denizlispor’la 0-0 berabere kaldı. Yeni Malatya ise 3-0’lık Karagümrük mağlubiyetiyle sezonu açtı, geçen maçta Göztepe ile 1-1’lik skorla yenişemedi.

HEDEFLER İLK GALİBİYET

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig 2020-2021 sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı hedefliyor. Bordo-mavili takım, ligin ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilirken, deplasmanda ise Denizlispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Karagümrük'e 3-0'lık skorla kaybederken, evinde de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılmıştı.

TRABZON'DA MAĞLUP OLMUYOR

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta da Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, rakip ağları 8 defa sararken, kalesindeki 3 gole ise engel olamadı.

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