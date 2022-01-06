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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

06.01.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni transfer Edin Visca, takımla ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta ve sezonun ikinci yarısının açılış maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, son çalışmalarını yaptı.

Bordo-mavili ekibin Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Edin Visca ve Avcı, antrenmanda bir süre görüştü.

Trabzonspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

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