Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın de birer puanı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR : Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Afobe.

MALATYASPOR : Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh.

7. RANDEVU

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. Bundan önceki 6 karşılaşmada Trabzonspor 4 galibiyet alırken Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyet almıştı.

MAĞLUBİYETLE BAŞLADILAR

Trabzonspor ligin ilk haftasında Beşiktaş'a mağlup olmuş, ikinci haftada ise Denizlispor ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.

Yeni Malatyaspor ise ilk haftada Karagümrük'e mağlup olmuş, ikinci haftada ise Göztepe'yle berabere kalmıştı.

