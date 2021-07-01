Trabzonspor, yeni sezon çalışmalarının ilk etabını tamamladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını, çift antrenmanla tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanında iki grup halinde çalıştı.

Akşam antrenmanında ise oyuncular ısınma koşusunun ardından core ve mobilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer antrenmanı 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları ile tamamlandı.

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 4 Temmuz Pazar günü İstanbul'a giderek, 2. ve 3. etap çalışmaları için kampa girecek.



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