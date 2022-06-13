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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak

13.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Pazartesi günü toplanacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 27 Haziran'da ilk olarak sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak.

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanların ardından da 4 Temmuz'da yurt dışına gidecek.

Trabzonspor, Avrupa'da iki aşamalı gerçekleştireceği kamplardan sonra 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.

Öte yandan, yurt dışı kamp için gidilecek ülkelerin ise birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi.

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