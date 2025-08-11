Trabzonspor yeni sezona golcüsü Onuachu ile galibiyetle başladı! Kocaelispor ilk maçında puan alamadı

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın kapanış müsabakasında Trabzonspor, TFF 1. Lig'den yükselen Kocaelispor'u ağırladı. Sezona galibiyetle başlamak isteyen bordo-mavililer hata yapmadı ve Onuachu'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

ONUACHU TRABZON'A GOLLE DÖNDÜ

Trabzonspor'un bu sezon yeniden transfer ettiği Onuachu, bordo-mavililerin galibiyetini getiren golü kaydetti.

ONUACHU, TEKRAR TARAFTARLA BULUŞTU

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluştu.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giydi.

16 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile 16 yıl sonra karşı karşıya geldi.

İki takım en son ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmıştı. 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım, 3-1 kazanmıştı.