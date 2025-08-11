SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor yeni sezona golcüsü Onuachu ile galibiyetle başladı! Kocaelispor ilk maçında puan alamadı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasının kapanış maçında Trabzonspor sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Yeni sezona üç puanla başlamak isteyen bordo-mavili ekip, Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'u 1-0'lık galibiyetle geçti.

Trabzonspor yeni sezona golcüsü Onuachu ile galibiyetle başladı! Kocaelispor ilk maçında puan alamadı
Emre Şen
Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın kapanış müsabakasında Trabzonspor, TFF 1. Lig'den yükselen Kocaelispor'u ağırladı. Sezona galibiyetle başlamak isteyen bordo-mavililer hata yapmadı ve Onuachu'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

ONUACHU TRABZON'A GOLLE DÖNDÜ

Trabzonspor yeni sezona golcüsü Onuachu ile galibiyetle başladı! Kocaelispor ilk maçında puan alamadı 1

Trabzonspor'un bu sezon yeniden transfer ettiği Onuachu, bordo-mavililerin galibiyetini getiren golü kaydetti.

ONUACHU, TEKRAR TARAFTARLA BULUŞTU

Trabzonspor yeni sezona golcüsü Onuachu ile galibiyetle başladı! Kocaelispor ilk maçında puan alamadı 2

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluştu.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giydi.

16 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

Trabzonspor yeni sezona golcüsü Onuachu ile galibiyetle başladı! Kocaelispor ilk maçında puan alamadı 3

Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile 16 yıl sonra karşı karşıya geldi.

İki takım en son ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmıştı. 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım, 3-1 kazanmıştı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
1 - 0
Kocaelispor Kocaelispor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balotelli'den Real Madrid hayali ve Barcelona açıklaması!Balotelli'den Real Madrid hayali ve Barcelona açıklaması!
Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için skandal planı! Maçta zorla oynatıp önünü keseceklerBenfica'nın Kerem Aktürkoğlu için skandal planı! Maçta zorla oynatıp önünü kesecekler
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kocaelispor Paul Onuachu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump acil durum ilan etti: Ulusal Muhafızlar Washington'da konuşlandırılacak!

Trump acil durum ilan etti: Ulusal Muhafızlar Washington'da konuşlandırılacak!

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Kupayı Galatasaray'dan alıp Fenerbahçe'ye verdiler! 2023 yılının birincisi değişti

Kupayı Galatasaray'dan alıp Fenerbahçe'ye verdiler! 2023 yılının birincisi değişti

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a ilk haftadan gönderme! "Maçlarını bir dakika izledim sonra kapattım"

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a ilk haftadan gönderme! "Maçlarını bir dakika izledim sonra kapattım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.