Trabzonspor yeni teknik direktörü Orhan Ak nereli, kimdir? Orhan Ak hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'da yeni dönem!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından koltuğa Orhan Ak geçti. Yönetimin kararı açıklamasının ardından Orhan Ak ile ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Peki Trabzonspor yeni teknik direktörü Orhan Ak nereli, kimdir? Orhan Ak hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde...

TRABZONSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ORHAN AK NERELİ, KİMDİR?

Orhan Ak, 29 Eylül 1979 tarihinde Kocaali 'nin Koğükpelit mahallesinde doğdu. Orhan Ak Sakarya'da bir amatör küme takımı olana Et Balık Spor altyapısında futbola başladı. Burada oynadığında Türkiye genç millî futbol takımları için kesfedildi. Daha sonrasında birçok Süper Lig takımının dikkatini çekti.

15 yaşında Kocaelispor altyapısına transfer oldu. Sezonun sonunda Kocaelispor'la kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a transfer oldu. 2012-13 sezonunun başında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Elazığspor'a transfer oldu. 2013-14 sezonunda ise o zamanki İstanbul BB şimdiki Başakşehir'e transfer oldu. Orhan Ak, 2015 yılında futbolu bıraktı ve teknik direktörlüğe başladı. Orhan Ak, şimdilerde Trabzonspor takımında yardımcı antrenörlük görevini yürütüyor.

ORHAN AK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1996-2003 Kocaelispor

1998-1999 › Kuşadasıspor (kiralık)

2003-2007 Galatasaray

2007-2008 › Osmanlıspor (kiralık)

2008-2010 Antalyaspor

2010-2011 Bucaspor

2011-2012 Boluspor

2012-2013 Elazığspor

2013-2015 İstanbul Başakşehir

