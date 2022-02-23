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Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

23.02.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Çalışmaya sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra hastalıkları süren Stefano Denswil ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Anders Trondsen ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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