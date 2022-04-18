Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçına hazır

Trabzonspor, yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması, Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.



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