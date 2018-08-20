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Trabzonspor Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor'dan sürpriz Zeki Yavru transferi! Trabzonspor, eski futbolcularından Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, eski futbolcularından Zeki Yavru ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, serbest oyuncu statüsünde bulunan Zeki Yavru ile maç başı 40 bin TL karşılığında bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Zeki Yavru, Trabzonspor formasıyla mücadelelere ilk 11'de başlaması halinde 40 bin TL'nin tamamını, sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin yüzde 75'ini, maç kadrosunda yer alıp süre almaması durumunda ise bu ücretin yüzde 50'sini kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor zeki yavru

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
efsane geri döndü :)))
inşallah küme düşersiniz süpriz transfermiş salak gibi bende haberi okuyom zeki yavru denen kazma takımdan gitti diye sevinirken ac yönetim utanmadan bu kasap transfer etmiş yazıklar olsun size inşallah küme düşersiniz
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