Trabzonspor Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, eski futbolcularından Zeki Yavru ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, serbest oyuncu statüsünde bulunan Zeki Yavru ile maç başı 40 bin TL karşılığında bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Zeki Yavru, Trabzonspor formasıyla mücadelelere ilk 11'de başlaması halinde 40 bin TL'nin tamamını, sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin yüzde 75'ini, maç kadrosunda yer alıp süre almaması durumunda ise bu ücretin yüzde 50'sini kazanacak.
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