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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi! Boluspor sürpriz yapamadı...

28.12.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beypiliç Boluspor karşısında ligde son oynadıkları ve berabere kaldıkları maçtan farklı bir 11'le sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam yedek futbolcularının da performansını görmek için Boluspor maçında rotasyonlu bir kadro tercih etti. Maçın başından sonuna kadar kontrolü elinde tutan Bordo-Mavili ekip maçı 1-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. İşte detaylar...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi! Boluspor sürpriz yapamadı...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor ile karşıya geldi. Bordo-Mavili ekip favori olduğu maçta çok zorlanmadı ve yedekleriyle çıktığı maçı 1-0 kazanarak tur atlamayı başardı.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOL GELDİ

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Karşılaşmada Trabzonspor’un golünü 48’de Fodé Koita attı. Fodé Koita bu gol ile birlikte Trabzonspor formasıyla ilk kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

TRABZONSPOR'DAN ROTASYON

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beypiliç Boluspor karşısında ligde son oynadıkları ve golsüz berabere kalınan Medipol Başakşehir maçında sahaya sürdüğü ilk 11’den farklı isimlerle sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam, sakatlanan oyuncular ile Afrika Uluslar Kupası’na giden Djaniny yerine yedek kulübesinden oyunculardan kurduğu kadroyla maça çıktı.

AHMETCAN KAPLAN KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ 11'DE

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Sakatlığı bulunan Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Nwakaeme ve Gervinho bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Avcı’nın Beypiliç Boluspor maçı için kurduğu kadroda kaleci Erce Kardeşler bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada bordo mavili takımın kalesini koruyacak. Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, kariyerinde ikinci, kupa maçında ise ilk kez sahaya ilk 11’de çıktı. Murat Cem Akpınar da ilk kez Trabzonspor’un ilk 11 kadrosunda yer aldı.

YUNUS MALLI SAHADA

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk devrenin son maçı olan Medipol Başakşehir müsabakasının kadrosundan farklı olarak bugünkü karşılaşmada Peres, Denswil, Cornelius, Bakasetas ve Dorukhan’ı yedek kulübesine çekerken, as oyuncularından Uğurcan Çakır, Marek Hamsik ile Abdülkadir Ömür’e kadroda yer vermedi. Bu sezon 1 kez Süper Lig maçına çıkan ve sezon boyunca toplam 145 dakika oynama şansı bulan Serkan Asan da Beypiliç Boluspor kadrosunda ilk 11’de forma şansı buldu. Trabzonspor’da ilk 11’de fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Yunus Mallı da bugün oynanan Beypiliç Boluspor karşılaşmasında forma giydi.

BOLUSPOR 56 YAŞINDA

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28 Aralık 1965 yılında kurulan ve bugün kuruluş yıldönümünü kutlayan Beypiliç Boluspor'da oyuncular sahaya ellerinde ‘Boluspor 56 yaşında’ yazılı pankartla çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor
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