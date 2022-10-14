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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

14.10.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Monaco maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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