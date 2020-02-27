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Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

TRABZON HABERLERİ  | 27.02.2020 19:59 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde bordo-mavili taraftarlar futbolcuları ziyaret ederek, Çaykur Rizespor karşılaşmasında başarı dileklerini iletti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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antrenman Futbol Süper Lig'in 24. haftası Trabzonspor

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