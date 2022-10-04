Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de yapılacak

Trabzonspor'da 52. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, divan genel kurul toplantısının 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Ziyabey Tesisleri Lokali'nde düzenleneceği belirtildi.

Toplantının, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz