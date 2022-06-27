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Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı

27.06.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde olmayacak.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak Egemen Korkmaz ile ayrılığı duyurdu.

Kulübün mesajında, "Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına'nın parçası olurlar. Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz." ifadelerine yer verildi.

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